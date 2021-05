Spagna: regionali Madrid, una delle campagne elettorali più accese e polarizzate di sempre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena due giorni dopo, durante una tribuna politica organizzata dall'emittente radiofonica “Cadena Ser” alla quale avevano partecipato tutti i candidati a eccezione di Diaz Ayuso, Iglesias ha abbandonato il dibattito in seguito alle dichiarazioni di Rocio Monasterio. La candidata di Vox, infatti, ha messo in dubbio la veridicità della lettera minatoria contenente alcuni proiettili ricevuta nelle ore precedenti dal leader di Podemos. “Se non ritratta, vado via”, ha minacciato Iglesias. Parole alle quali Monasterio ha replicato sarcastica: “Vai via, è quello che vogliono anche molti spagnoli”, invitando il leader di Unidas Podemos a condannare le violenze subite dal suo partito nel corso di diversi comizi, in particolare a Vallecas. Poco dopo anche gli altri due candidati dello schieramento di sinistra, Monica Garcia ed Angel Gabilondo hanno abbandonato il confronto annunciando che non avrebbero più partecipato a un dibattito insieme alla candidata di Vox. Un clima tesissimo che mostra, ancor più di quanto avvenuto con le elezioni regionali della Catalogna dello scorso 14 febbraio, le marcate divergenze esistenti nel panorama politico spagnolo (Spm)