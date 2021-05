Primo maggio: Di Maio su polemica Rai-Fedez, inaccettabile ogni forma di censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni artista deve avere la possibilità di esibirsi liberamente, esprimendo le proprie idee e mostrando la propria arte, e un Paese democratico non può accettare alcuna forma di censura. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che si è così schierato dalla parte del rapper Fedez nella polemica riguardante le frasi pronunciate sul palco del Concertone del primo maggio. "Conosco Fedez da tempo, oltre ad essere un cantante di grande talento è una persona che in tutto quello che fa ci mette sempre il cuore. Ogni artista deve avere la possibilità di esibirsi liberamente, esprimendo le proprie idee e mostrando la propria arte. La musica è qualcosa di profondo che molto spesso ci permette di capire e affrontare problematiche legate alle persone e alla nostra società. La musica è libertà, trasmette emozioni e ci aiuta a comprendere, analizzare, maturare", ha scritto Di Maio su Facebook. "Penso che il rispetto sia la cosa più importante e stia alla base di tutto, significa saper accettare le critiche e le idee diverse dalle nostre. E un Paese democratico non può accettare alcuna forma di censura", ha aggiunto. (Res)