Iraq: evasi 20 detenuti dal carcere di Muthanna

- Sono circa 20 i detenuti che sono riusciti a evadere da una prigione nel sud dell'Iraq. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". Si tratta per lo più di detenuti arrestati terrorismo e del traffico di droga, ha detto una fonte della sicurezza locale. "Secondo le prime informazioni, tra i 15 e i 20 prigionieri sono fuggiti da una struttura di Muthanna ... Non sappiamo ancora come sia successo", ha detto la fonte. In queste ore è in corso una caccia all'uomo. Gli agenti di sicurezza stanno setacciando le aree vicino alla prigione. (Res)