Russia: Putin partecipa alle celebrazioni per la Pasqua ortodossa

- Il presidente russo Vladimir Putin ha esteso gli auguri ai suoi concittadini per la Pasqua ortodossa, che ricorre oggi. "La Pasqua significa il trionfo della vita, della bontà e dell'equità e ha un immenso valore morale. Evoca la fede, dà speranza e stimola il desiderio di aiutare il prossimo", si legge in un messaggio pubblicato sul sito web del Cremlino. Per celebrare la festività Putin si è recato questa mattina alla Cattedrale di Cristo Salvatore, situata a poche centinaia di metri dal Cremlino, dove ha preso parte insieme al sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin, alla tradizionale messa di mezzanotte celebrata dal patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia. (Rum)