Covid: governo Nepal chiude 22 punti frontiera con l'India

- Il governo del Nepal ha disposto la chiusura di 22 punti di confine con l'India come risposta alla decisa impennata di contagi del nuovo coronavirus nel Paese vicino. Con questa decisione, che segue le indicazioni fornite nel fine settimana dal comitato di crisi, rimangono accessibili solo 13 punti di passaggio tra i due Paesi. Sabato l'India ha superato per la prima volta la cifra record di 400mila nuovi contagi in un giorno, per un totale di 19.557.457 infetti dall'inizio della pandemia, con 215.542 decessi riconducibili alla Covid-19. Le cifre ufficiali attribuiscono al Nepal 328.893 contagi e 3.298 morti. (Inn)