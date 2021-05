Lavoro: Letta, ripartenza con occupazione, servono decontribuzione e detassazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ripartenza del Paese "faccio una proposta al governo e alle forze politiche e sociali di sedersi attorno a un tavolo e fare un Patto per la ricostruzione e per il lavoro" che prevede "due misure: la decontribuzione totale per i nuovi assunti nella fase di ripartenza e la detassazione per le nuove attività imprenditoriali o commerciali". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ai microfoni de "Il Caffè della domenica" su Radio24. "Occorre una ripartenza con occupazione", ha aggiunto. (Rin)