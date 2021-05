Primo maggio: Letta, Rai chiarisca, piena condivisione parole forti di Fedez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettiamo tutti parole chiare dalla Rai, parole di scuse". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ai microfoni de "Il Caffè della domenica" su Radio24, in merito alla polemica nata in seguito alla denuncia del cantante Fedez. "Voglio ringraziare sinceramente Fedez per parlare di temi" come l'omotransfobia. "E' lo sforzo che faccio da settimane con molta difficoltà. Ci occupiamo di pandemia e riaperture, ma questo non vuol, dire che non si debbano fare battaglie per i diritti come lo Ius soli e il ddl Zan. Condividiamo in pieno le parole molto forti di Fedez di ieri", ha sottolineato Letta. (Rin)