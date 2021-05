Turismo: Letta, subito misura Vacanze italiane 2021 per estate da boom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'estate e l'autunno "serve subito un decreto legge che noi abbiamo chiamato 'imprese, lavoro e professioni' e un pacchetto importante sul turismo perché l'estate sia un'estate da boom turistico". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ai microfoni de "Il Caffè della domenica" su Radio24. "Serve una misura 'Vacanze italiane 2021'" che vari una enveloppe "elettronica da usare per gli italiani e gli esercenti" e la seconda misura riguarda la creazione di "un Fondo di garanzia per gestire i voucher e far in modo che possano esser estesi, riutilizzati", ha spiegato Letta.(Rin)