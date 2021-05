Recovery: Letta, grazie a Draghi, accolta nostra misura per occupazione donne e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Pnrr "siamo riusciti a far mettere, e devo ringraziare per questo il presidente Draghi, una clausola di premialità a favore dell'occupazione di donne e giovani, norma che verrà poi trasformata in forma attuativa". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ai microfoni de "Il Caffè della domenica" su Radio24. "Se non facciamo lavorare donne e giovani il nostro sistema non ripartirà mai", ha puntualizzato. (Rin)