Pd-M5s: Letta, lavoreremo con attenzione ad alleanza, ora sostegno a governo Draghi

- "Questa cosa delle alleanze sarà un continuo su e giù" nei prossimi mesi". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ai microfoni de "Il Caffè della domenica" su Radio24. "Dobbiamo fare alleanze, ma chiarisco che con Salvini e Meloni non c'è nessuna forma di compatibilità" che è stata invece verificata "con il Movimento cinque stelle. Ci lavoreremo con attenzione e massima determinazione", ha assicurato Letta per poi aggiungere: "Oggi il nostro primo impegno è a sostegno del governo Draghi, poi lavoriamo anche alla costruzione del programma 2023 che però è lontanissimo dalle esigenze che gli italiani stanno vivendo in questo momento". (Rin)