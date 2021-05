Yemen: governatore Marib, fermata offensiva Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Marib, nello Yemen, Sultan Al-Arada, ha detto che tutto indica che i tentativi di offensiva della milizia Houthi alla periferia di Marib sono prossimi alla fine, dopo che hanno subito gravi perdite umane e materiali a causa della difesa dell'esercito nazionale, della resistenza popolare e dei membri delle tribù, e con il sostegno della Coalizione araba. Ciò è avvenuto durante il briefing che il governatore ha tenuto ieri primo maggio con il primo ministro yemenita, Moein Abdul-Malik, sul campo, secondo l'agenzia ufficiale di stampa yemenita. Inoltre, Al-Arada ha aggiunto: "Rassicuriamo tutti sul fatto che Marib è immune e che gli Houthi non la raggiungeranno. La nostra causa è la fine del colpo di stato e ripristinare lo stato. Ciò che la milizia e l'Iran stanno cercando di fare è imporre il suo progetto distruttivo e le sue ambizioni espansionistiche ma non ci riusciranno". Da parte sua, il Primo ministro yemenita ha affermato che Marib è la porta verso la grande vittoria dello Yemen e del suo popolo, rilevando la sua fermezza nel respingere il progetto iraniano attraverso i suoi agenti della milizia golpista Houthi. Ha promesso che gli atti terroristici della milizia Houthi contro i civili e gli sfollati a Marib non resteranno impuniti. (Res)