Giustizia: Zanettin (FI), relatori Pd-Leu? Tentativo sabotaggio Commissione inchiesta

- I presidenti delle Commissioni riunite prima e seconda di Montecitorio "hanno nominato relatori della proposta di legge per la istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della Giustizia gli onorevoli Ceccanti e Conte. Entrambi i parlamentari, appartenenti ai gruppo del Partito democratico e di Liberi ed uguali, si sono già espressi nelle scorse settimane contro tale commissione di inchiesta. Pare evidente l'intento di far abortite la nostra iniziativa".Lo dichiara in una nota Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio. "Di fronte ai gravissimi scandali che coinvolgono la magistratura italiana, c'è chi continua a fare lo struzzo e guarda altrove. Con queste premesse il cammino verso riforme condivise sulla Giustizia appare sempre più arduo e complicato", conclude.(Com)