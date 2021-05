Giustizia: Occhiuto, relatori di sinistra per pdl su Commissione inchiesta?, FI chiede pari dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio, "senza coinvolgere in alcun modo i gruppi di centrodestra, hanno nominato i due relatori per la proposta di legge - presentata da Forza Italia e Lega - sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso politico della giustizia. Per la commissione Affari costituzionali il relatore sarà il democratico Stefano Ceccanti; per la commissione Giustizia è stato invece indicato Federico Conte di Leu. Entrambi si sono già dichiarati contrari alla Commissione d'inchiesta sulla magistratura, ci chiediamo a questo punto quale sia il senso politico della curiosa iniziativa dei presidenti Brescia e Perantoni. Troviamo paradossale che per una proposta di legge del centrodestra siano stati scelti due parlamentari di sinistra e ignorati i deputati di Forza Italia e Lega. Noi sostentiamo convintamente un governo di unità nazionale, ma non siamo azionisti di minoranza all'interno della maggioranza: pretendiamo rispetto e pari dignità. Chiediamo un intervento immediato del presidente della Camera, Roberto Fico". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera.(Com)