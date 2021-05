Regno Unito: ministro degli Esteri Raab, siamo "all'ultimo giro" nella lotta contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è "all'ultimo giro" nella sua lotta al coronavirus. Lo ha detto a "Sky News" il ministro degli Esteri, Dominic Raab, sottolineando al contempo la necessità di un approccio "attento" ma con "passi costanti" per allentare le restrizioni. "So che le persone desiderano ardentemente andare un po' più veloci, ma in realtà riteniamo che compiere passi costanti sia il modo più intelligente per uscire dalle restrizioni", ha detto Raab, difendendo così il ritmo della tabella di marcia adottato dal governo per l'allentamento delle misure. "Siamo molto vicini a voltare davvero pagina ma penso che dobbiamo ancora stare attenti perché non vogliamo vedere andar persi i guadagni ottenuti e i sacrifici compiuti. Quando arriveremo al 21 giugno, quasi tutte le restrizioni sociali saranno rimosse, quindi c'è solo un altro po' di tempo davanti a noi, ma è giusto che lo facciamo in modo attento. Dobbiamo solo assicurarci di stare attenti nell'ultimo giro e di non vanificare i progressi che abbiamo fatto", ha detto. Il prossimo allentamento programmato delle restrizioni anti-Covid è previsto per il prossimo 17 maggio. (Rel)