Covid: feste abusive e violazione del coprifuoco, oltre venti giovani sanzionati nella notte a Milano

- Questa notte, a Milano, nell’ambito di mirati servizi di controllo sul rispetto delle normative nazionali sul contenimento della pandemia da Covid-19, i carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti in corso Lodi, dove erano stati segnalati al 112 degli schiamazzi all'interno di un’abitazione. Sul posto, i militari hanno accertato la presenza di sei ragazzi, studenti universitari fuori sede, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, radunati in un appartamento preso in locazione da uno dei partecipanti, per trascorrere la serata assieme. I presenti sono stati sanzionati per la violazione delle misure anti-contagio. Sempre questa notte, a San Donato Milanese, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Alfonsine, dove era stato segnalato un assembramento. Sul posto, i militari hanno identificato 15 persone, tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, abituali frequentatori della zona, che sono stati sanzionati per violazione del cosiddetto “coprifuoco”. Un 23enne è stato anche denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, dopo che, invitato dai militari a indossare la mascherina, ha rivolto loro offese. Infine, nelle nottate del 1° e del 2 maggio, a Milano, in viale Marche, viale Certosa e viale Regina Margherita, i militari del nucleo Radiomobile, durante mirati posti di controllo finalizzati alla prevenzione delle “stragi del sabato sera”, hanno sanzionato per la violazione delle normative di contenimento della pandemia da covid-19 e denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool, tre automobilisti, di cui due italiani classe ’64 e ’89 e un ecuadoriano classe ’87, a cui è stato accertato il tasso alcolemico superiore a quanto consentito. (Com)