Libia: Vulcano di Rabbia, 67 voli per Haftar nonostante accordo cessate il fuoco

- Il centro stampa dell'operazione militare libica, "Vulcano di Rabbia", composta dalle milizie di Misurata, ha monitorato 67 voli di aerei della compagnia siriana "Cham Wings Airlines" che hanno trasportato mercenari dalla Siria alla regione orientale della Libia a sostegno di Khalifa Haftar. Questo sarebbe avvenuto in seguito all'accordo di cessate il fuoco tra le parti in conflitto in Libia. I membri del Comitato militare misto (5 + 5) hanno firmato un accordo di cessate il fuoco in tutti i territori libici nell'ottobre 2020, che include diversi articoli, in particolare l'espulsione di mercenari e forze straniere dal paese. L'ufficio stampa di "Vulcano di Rabbia" ha riferito, in un post su "Facebook", che gli aerei sono decollati dagli aeroporti di Damasco e dalla base russa di Hmeimim a Lattakia, e atterrati all'aeroporto Benina di Bengasi o alla base di al-Khadim a sud della città di Al-Marj nella Libia orientale. Questi voli che hanno raggiunto la regione orientale della Libia rappresentano una violazione del cessate il fuoco raggiunto dal Comitato militare misto. La Cham Wings Airlines, di proprietà di un imprenditore siriano vicino a Bashar al-Assad, è soggetta a sanzioni da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il suo coinvolgimento nel trasferimento di armi e mercenari tra Russia e Siria. (Res)