Recovery: Fornaro (Leu), urgente definizione governance

- E' "necessario accelerare nella definizione della governance del Recovery. E' fondamentale, infatti, chiarire subito come i vari progetti si svilupperanno sui territori, facendo chiarezza sul ruolo delle Regioni e dei Comuni. Occorre una filiera decisionale snella e al tempo stesso attenta nel premiare la qualità degli interventi e la loro coerenza con gli obiettivi del Recovery a cominciare dal rispetto dell'ambiente. Senza rigore e visione nella gestione del Recovery si rischia di sprecare una straordinaria occasione per l'Italia e questo non possiamo permettercelo". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. (Com)