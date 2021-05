Iran: parti Jcpoa accettano rimozione persone ed entità dagli elenchi delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti del Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), noto anche come accordo nucleare iraniano, hanno concordato durante i colloqui di ieri a Vienna di rimuovere persone ed entità dalle liste di sanzioni contro Teheran, ma le discussioni sono ancora in corso. Lo ha reso noto il viceministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. "C'è un accordo per rimuovere i nomi di molte persone, individui e organizzazioni dagli elenchi delle sanzioni, ma ce ne sono altri che sono ancora su questi elenchi per vari motivi. I nostri negoziati su questa parte del lavoro sono ancora in corso", ha detto Araghchi in una dichiarazione pubblicata sul suo account Telegram. (Res)