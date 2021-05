Polonia-Lituania: oggi concerto al Quirinale per 230mo anniversario Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un concerto eccezionale in un luogo eccezionale: è quello che si terrà oggi, 2 maggio, nel Palazzo del Quirinale per celebrare il 230mo anniversario della Costituzione del 3 Maggio della Repubblica delle due nazioni. Come riferisce un comunicato stampa, fu la prima Costituzione dell'Europa moderna e la seconda al mondo dopo la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Le ambasciate di Polonia e di Lituania a Roma, in collaborazione con "Rai-Radio3" e grazie alla straordinaria ospitalità della Presidenza della Repubblica Italiana, organizzano il concerto di due musicisti, Dalia Kuznecovaitė (violino, Lituania) e Tymoteusz Bies (pianoforte, Polonia), che si esibiranno nell'ambito dei concerti domenicali alla Cappella Paolina del Quirinale. A causa delle restrizioni legate alla pandemia l'evento si svolgerà senza la presenza del pubblico, ma sarà possibile seguire il concerto in diretta su Rai Radio 3 o in diretta streaming audio su RaiPlay Radio (www.raiplayradio.it/radio3/), streaming video su RaiPlay (www.raiplay.it/dirette), nonché sul sito del Quirinale (www.palazzo.quirinale.it). In occasione del 230mo anniversario della Costituzione del 3 maggio, i ministri degli affari esteri di Polonia Zbigniew Rau e di Lituania Gabrielius Landsbergis hanno inoltre voluto formulare un messaggio congiunto per sottolineare l'importanza di quella che fu la prima costituzione scritta d'Europa. (segue) (Com)