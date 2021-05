Polonia-Lituania: oggi concerto al Quirinale per 230mo anniversario Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tymoteusz Bies, 25 anni, vincitore di numerosi prestigiosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il Concorso nazionale "Fryderyk Chopin" in Polonia e il Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia dove nel 2018 si è aggiudicato il primo Premio. Si è inoltre aggiudicato il primo posto nel Concorso Internazionale "Karol Szymanowski". Ha collaborato come solista con diverse orchestre importanti, si è esibito al fianco di noti direttori d'orchestra, tra cui i maestri Juozas Domarkas, Lawrence Foster, Jan Wincenty Hawel. Ha suonato sui maggiori palcoscenici della Polonia, nonché su quelli di Austria, Francia, Germania, Italia, Lituania, Russia, Slovaccia e Slovenia. Nel 2019, in quanto miglior allievo della alma mater di Katowice è stato onorato con il titolo di Primus Inter Pares. Parteciperà al XVIII Concorso pianistico internazionale "Fryderyk Chopin" che non si era svolto, come previsto, nell'autunno 2020 a causa delle restrizioni legate alla pandemia. (segue) (Com)