Polonia-Lituania: oggi concerto al Quirinale per 230mo anniversario Costituzione (3)

Dalia Kuznecovaitė, nata a Vilnius, suona il violino dall'età di quattro anni. E' vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui del primo premio e della medaglia d'oro del concorso internazionale H. Szeryng (2008) e del concorso J. Brahms (2008). Ha lavorato con noti direttori d'orchestra come Mstislav Rostropovich, Michael Sanderling , Mykoła Diadiura,Enrique Bátiz, Fabio Mastrangelo, Andris Poga, Saulius Sondeckis o Ertug Korkmaz. Come solista ha suonato in concerti sui maggiori palcoscenici di molti paesi di Europa e America e con numerose orchestre sinfoniche e filarmoniche. Grazie alle sue spiccate doti didattiche, insegna inoltre all'Accademia lituana di Musica e Teatro da settembre 2016. Dalia suona il violino francese "Paul Bailly 1881".