Polonia-Lituania: oggi concerto al Quirinale per 230mo anniversario Costituzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proclamata il 3 maggio del 1791 a Varsavia e subito adottata della Confederazione Polacco-Lituana, la Costituzione viene attribuita ad autori quali il re Stanislaw August Poniatowski, l'aristocratico e filosofo Ignacy Potocki e il sacerdote e filosofo Hugo Kollątaj. Gli autori della Costituzione, ispirandosi al pensiero politico e alla filosofia dell'Illuminismo, nonché alla costituzione americana promulgata nel 1787, ritenevano che il potere dovrebbe servire il bene di tutta la nazione e non soltanto favorire gli interessi dei privilegiati. Come riferisce il comunicato stampa, la Costituzione del 3 Maggio si basava dunque sul principio della separazione dei poteri formulato da Charles Louis de Montesquieu. Essa sanciva lo spirito dei tempi nuovi e una moderna concezione della nazione, intesa come idea di unità e della sovranità dello Stato. La "nazione" si espande, divenendo comunità moderna: per la prima volta ne fanno parte anche i cittadini che condividono cosi la libertà della propria nazione. La carta costituzionale, in vigore negli "Stati della Repubblica delle Due Nazioni", la Polonia e la Lituania, con il voto reciproco del 20 ottobre 1791, venne estesa e definita in senso pratico nelle principali istituzioni del potere esecutivo. (segue) (Com)