Polonia-Lituania: oggi concerto al Quirinale per 230mo anniversario Costituzione (5)

La Costituzione del 3 Maggio fu concepita come atto di Rinascita della Polonia e della Lituania. Le riforme promuovevano il progresso sociale e politico delle società di entrambe le nazioni, fornendo nuove opportunità anche per la loro cultura. Lo spirito della Costituzione ha infatti esercitato per lungo tempo una grande influenza sugli artisti dei due Stati. Ne sono un esempio due poeti amati da entrambe le nazioni: il vate romantico Adam Mickiewicz e il premio Nobel Czeslaw Milosz, del quale proprio quest'anno festeggiamo i 110 anni della nascita. Purtroppo, all'epoca, non fu possibile difendere i valori espressi nella Costituzione e alla Repubblica delle Due Nazioni toccò un destino tragico. La spartizione finale del paese per mano di Austria, Prussia e Russia nel 1795 portò alla perdita della sua indipendenza. Nonostante ciò le nazioni non morirono. Infatti, dalla fine del '700 e per tutto il '800 ebbero luogo numerose insurrezioni polacche e lituane contro la Russia, tutte svolte sotto la bandiera simbolica delle idee ispirate dalla Costituzione del 3 Maggio. Finalmente alla fine della Prima guerra mondiale, nel 1918, gli Stati della Polonia e della Lituania riconquistarono la loro indipendenza. Per l'importanza che rivestiva, la ricorrenza della Costituzione del 3 Maggio venne proclamata nel 1919 festa nazionale della Polonia.