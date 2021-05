Polonia-Lituania: oggi concerto al Quirinale per 230mo anniversario Costituzione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come prosegue il comunicato stampa, il famoso storico polacco Henryk Samsonowicz ha affiancato la Costituzione ai documenti più noti dell'epoca: alla Costituzione degli Stati Uniti d'America e alla Dichiarazione francese dei Diritti dell'uomo e del cittadino. Le odierne Polonia e Lituania, membri dell'Ue e della Nato, possiedono costituzioni proprie, sono parte dell'Europa unita e non dimenticano mai di aver condiviso una storia comune. La fedeltà alle idee della prima Costituzione scritta d'Europa rappresenta oggi una responsabilità condivisa verso il futuro di un'Europa unita e forte. Guardando al passato, un passato comune, senza dimenticanze, saremo in grado di trovare più rapidamente le soluzioni per il futuro europeo. (Com)