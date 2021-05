Gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioREGIONEIl Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all’inaugurazione dell’hub vaccinale all’interno del Centro Commerciale Porta di Roma. Sono presenti il Commissario straordinario generale Francesco Paolo Figliuolo, il Capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, Filippo de Ambrogi, direttore Centro commerciale Porta di Roma, Angelo Tanese direttore della Asl Roma 1 e il Coordinatore Servizi sanitari Croce Rossa, Valerio Mogini. L’evento si svolge presso Roma – Centro Commerciale Porta di Roma – Via Alberto Lionello 201 – Ingresso principale - Ore 10.45.VARIEll Ministro della cultura, Dario Franceschini e la Direttrice del Colosseo Alfonsina Russo interverranno alla videoconferenza stampa sul bando Invitalia per il progetto della nuova arena del Colosseo. Appuntamento on line - Ore 11. (Rer)