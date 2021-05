India: oggi lo scrutinio delle elezioni di cinque assemblee legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo delle assemblee legislative di quattro Stati e di un Territorio dell’India. Gli Stati del Bengala Occidentale, dell’Assam, del Tamil Nadu e del Kerala e il Territorio di Pondicherry hanno votato tra il 27 marzo e il 29 aprile; i primi due in più fasi. Per il conteggio dei voti è stata fissata un’unica data per tutti. La Commissione elettorale ha vietato le celebrazioni politiche nel giorno delle scrutinio. Inoltre, i candidati vincitori non potranno essere accompagnati da più di due persone a ritirare i certificati dei risultati. Il divieto e le restrizioni sono stati imposti a causa della situazione dell’epidemia di coronavirus. Nella giornata di sabato il Paese ha superato per la prima volta il numero record di 400mila nuovi contagi giornalieri. (segue) (Inn)