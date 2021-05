India: oggi lo scrutinio delle elezioni di cinque assemblee legislative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel Tamil Nadu la coalizione guidata dal Dravida Munnetra Kazhagam (Dmk) dovrebbe superare quella guidata dall'All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (Aiadmk) e strapparle il governo. In sei indagini post voto (C-Voter-Times Now, C-Voter-Abp, Axis-India Today, Cnx-Republic Tv, P-Marq-Reporter Tv e Today's Chanakya) Dmk e alleati ottengono mediamente 174 seggi su 234 mentre all'Aiadmk e soci ne vengono attribuiti 56. Dei due partiti dravidici l'Aiadmk è la prima forza dell'Alleanza democratica nazionale (Nda) comprendente il Partito del popolo indiano (Bjp) mentre il Dmk è leader dell'Alleanza progressista laica (Spa) che include il Congresso nazionale indiano (Inc).