India: oggi lo scrutinio delle elezioni di cinque assemblee legislative (4)

- Nell’Assam l’Alleanza democratica nazionale guidata dal Bjp dovrebbe mantenere la maggioranza nell’assemblea, con 73 seggi su 126 contro i 52 dell’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso, secondo la media di quattro sondaggi (C-Voter-Times Now, Axis-India Today, Cnx-Republic Tv e Today’s Chanakya). Nel Kerala il Fronte democratico di sinistra (Ldf), comprendente diversi partiti comunisti, dovrebbe confermarsi maggioritario con una proiezione media di 88 seggi su 140 in cinque exit poll (C-Voter-Times Now, Axis-India Today, Cnx-Republic Tv, P-Marq-Reporter Tv e Today’s Chanakya). La colazione avversaria, il Fronte unito democratico (Udf) – che include il Congresso e la Lega indiana dell’unione musulmana (Iuml) – dovrebbe fermarsi a 51. Un cambio di maggioranza e governo si prospetta, infine, nel Pondicherry. Secondo la media di tre sondaggi (C-Voter-Times Now, Axis-India Today e Cnx-Republic Tv) l’Alleanza democratica nazionale, guidata dall’All India N.R. Congress (Ainrc) e comprendente il Bjp, dovrebbe ottenere 21 seggi su 30, sconfiggendo l’Alleanza progressista unita a guida Congresso. (Inn)