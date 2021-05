Roma: schiacciato dal trattore a Palombara Sabina, muore 59enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 59 anni è morto, nel pomeriggio di ieri, schiacciato dal trattore agricolo che stava manovrando per lavorare un terreno a Palombara Sabina, in località Cretone. La tragedia si è consumata alle 16.30 circa quando i parenti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale ed è atterrata anche una eliambulanza. Purtroppo per l’uomo non c’era nulla da fare. Il peso del trattore gli aveva schiacciato ogni speranza di sopravvivenza. La salma, quindi, come disposto dalla procura di Tivoli, è stata portata presso il La Sapienza dove sarà sottoposta ad autopsia. Anche il trattore è stato posto sotto sequestro.(Rer)