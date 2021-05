Business news: Bangladesh, economia dovrebbe crescere del 5,5-6 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Bangladesh dovrebbe crescere del 5,5-6 per cento nell’anno fiscale in corso, che si concluderà a giugno. Lo ha dichiarato il direttore locale della Banca asiatica di sviluppo (Adb), Manmohan Parkash, in occasione della presentazione dell’ultimo rapporto “Asian development outlook”. La stima contenuta nel rapporto è del 6,8 per cento, ma è stata elaborata prima della recente ondata dell’epidemia di coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento. Nonostante i segnali incoraggianti provenienti dalle rimesse, dalle esportazioni e da altri indicatori, gli ultimi sviluppi inducono a correggere al ribasso la precedente proiezione, ha spiegato Parkash. Tuttavia, nell’esercizio 2022 il prodotto interno lordo dovrebbe crescere del 7,2 per cento. (Inn)