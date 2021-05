Business news: emiratina Mubadala firma accordo partecipazione giacimento gas israeliano Tamar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica emiratina Mubadala Petroleum ha firmato un accordo preliminare non vincolante con la israeliana Delek Drilling per una partecipazione non operata del 22 per cento nel giacimento offshore Tamar nel Mediterraneo. Lo ha annunciato una nota della compagnia con sede ad Abu Dhabi. L'accordo vale 1,1 miliardi di dollari, secondo quanto riferito invece da una dichiarazione pubblicata dalla compagnia israeliana Delek. "La transazione proposta è in linea con la nostra strategia di ricerca di investimenti di alta qualità, che accrescono il valore e conformi a Esg (investimenti ambientali, sociali e basati sulla governance) che rafforzano il nostro portafoglio orientato al gas in linea con i nostri obiettivi di transizione energetica", ha affermato Mubadala Petroleum. "Non vediamo l'ora di proseguire i prossimi passi in questo processo", ha aggiunto la compagnia di Abu Dhabi. (Res)