Business news: Arabia Saudita, a marzo erogato sostegno per assunzione 25 mila lavoratori

- ll Fondo per lo sviluppo delle risorse umane (Hadaf) dell’Arabia Saudita ha annunciato di aver sostenuto, lo scorso mese di marzo, l’assunzione di più di 25 mila lavoratori, in circa 7.930 attività del settore privato locale. Lo riferisce il quotidiano economico saudita "Al Eqtisadiya". Il numero di lavoratori maschi che hanno beneficiato del programma è stato pari complessivamente a 10.353, secondo il Fondo, ovvero al 41 per cento, mentre le lavoratrici sono state 14.820 (il 59 per cento). A guidare la classifica delle assunzioni, a livello geografico, è stata la regione di Riad, con 8.072 nuove assunzioni, seguita dalla Mecca (5.545) e dalla regione di Sharqiya (4.442). (Res)