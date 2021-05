Business news: Marocco, serie di misure per preservare il potere d'acquisto dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del suo mandato, il governo ha lavorato all'attuazione di una serie di misure per preservare il potere d'acquisto dei cittadini e ridurre le disparità sociali, secondo un rapporto sul bilancio del governo per il periodo 2017-2021. In base al rapporto rilanciato dall’agenzia di stampa “Map”, queste misure, frutto di un dialogo sociale "riuscito", hanno riguardato ampie categorie di famiglie povere, in situazioni precarie o della classe media. Le misure hanno permesso di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori più poveri, regolarizzare la situazione delle categorie settoriali di dipendenti pubblici, promuovendo allo stesso tempo un notevole aumento degli stipendi della pubblica amministrazione e il continuo sostegno ai prodotti di base e il controllo dei prezzi. Le misure messe in atto dal governo hanno anche permesso di ridurre la spesa sanitaria, i tassi di povertà assoluta e precarietà, riducendo le disparità sociali, oltre a migliorare il tenore di vita delle famiglie marocchine preservandone il potere d'acquisto durante la crisi da Covid-19. (Res)