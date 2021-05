Business news: Iran, obiettivo produzione 1,2 milioni di automobili entro marzo 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del ministero iraniano dell’Industria, delle Miniere e del Commercio dell’Iran per l’anno iraniano corrente (iniziato lo scorso 21 marzo) indica che è stata prevista la produzione di 1,2 milioni di automobili entro la fine dell’anno, ovvero entro marzo 2022. Secondo dati del dicastero di Teheran, nell’anno iraniano passato le industrie locali hanno prodotto circa 984.200 veicoli. Per l’anno corrente è inoltre prevista la produzione di 8.968 autobus, minibus e furgoncini, che segnerebbe un aumento del 378 per cento su base annua della produttività del settore, visto che nell’anno 2020-2021 gli industriali iraniani hanno messo sul mercato solamente 1.873 unità. Nell’agenda figura anche la produzione di 330 mila tonnellate di pneumatici, obiettivo superiore del 18,6 per cento alle 278.200 tonnellate registrate l’anno precedente. Durante l’anno passato, secondo il quotidiano iraniano “Tehran Times”, i principali produttori di automobili iraniani – Iran Khodro Company (Ikco), Saipa Group e Pars Khodro – hanno prodotto almeno 900.714 veicoli, il 4,3 per cento in più rispetto all’anno precedente. Guida la classifica della produzione Ikco, con 480.388 vetture (il 21,9 per cento in più rispetto al 2019-20), seguita da Saipa (317.321, in calo del 12,6 per cento su base annua) e infine da Pars Khodro (103.055 auto, in diminuzione del 2,8 per cento rispetto all’anno precedente). (Res)