Business news: rinviato vertice Sadc per mancato numero legale, slitta invio contingente in Mozambico

- Il vertice straordinario dei capi di Stato della Comunità di sviluppo dell’Africa australe (Sadc), in programma oggi a Maputo, è stato rinviato a causa della mancanza di numero legale. Lo ha reso noto la ministra degli Esteri del Mozambico, Veronica Macamo, secondo cui a determinare lo slittamento è stata l’assenza annunciata dlel presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, impegnato a testimoniare davanti alla commissione d'inchiesta sulla corruzione, e del presidente del Botswana, Mokgweetsi Masisi, in autoisolamento dopo che membri del suo staff sono risultati positivi al Covid-19. Non è stata al momento comunicata la data in cui il vertice si terrà. I partecipanti al vertice avrebbero dovuto analizzare e discutere il rapporto redatto dal gruppo di valutazione tecnica che si è recato nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, per valutare un eventuale schieramento di forze in contrasto all’offensiva jihadista nella regione. Secondo quanto trapelato ieri da fonti citate dall’emittente “Rfi”, dal vertice di oggi era attesa l’approvazione dell’invio di un contingente di 3 mila uomini. La risposta militare regionale, secondo quanto si apprende, dovrebbe avere un effetto immediato poiché si teme una ripresa degli attacchi dopo il mese di Ramadan. Nello specifico, il dispiegamento prevede l'impiego di diversi elicotteri da combattimento, navi, un sottomarino e una presenza a terra con circa 100 forze speciali al fronte. In totale, sarebbero mobilitati quasi 3 mila uomini. (Res)