Business news: cresce in Africa la preoccupazione per effetti crisi sanitaria indiana su consegne vaccini

- L'Africa guarda con preoccupazione e "totale incredulità" alla crisi sanitaria scoppiata in India in seguito alla nuova ondata di contagi di Covid-19, mentre si accumulano i ritardi nelle consegne dei vaccini provenienti dal Paese asiatico. Lo sottolinea il direttore dell'Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa Cdc), John Nkengasong, che parlando oggi ai giornalisti ha sostenuto che il continente africano - che ospita all'incirca la stessa popolazione dell'India - deve essere "molto preparato" alle conseguenze della crisi indiana, perché un simile scenario "potrebbe prodursi anche qui". "Quello che sta accadendo in India non può essere ignorato dal nostro continente", ha detto Nkengasong, esortando i cittadini dei paesi africani ad evitare assembramenti e raduni di massa, ricordando che "non abbiamo abbastanza operatori sanitari, né abbastanza ossigeno". La fornitura di vaccini in Africa dipende fortemente dall'India, dove il Serum Institute fornisce i vaccini AstraZeneca distribuiti dal progetto globale Covax, che distribuisce dosi nei Paesi a basso e medio reddito. Il divieto di esportazione dell'India sui vaccini "ha gravemente influenzato la prevedibilità del lancio dei programmi di vaccinazione e continuerà a farlo per le prossime settimane e forse mesi", ha aggiunto Nkengasong. Secondo i dati di Africa Cdc solo 17 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate in tutto il continente africano per una popolazione di circa 1,3 miliardi di persone. (Res)