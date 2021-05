Business news: Germania restituirà "bronzi del Benin" alla Nigeria entro il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania prevede di restituire i reperti storici noti come "bronzi del Benin" alla Nigeria entro il prossimo anno. È quanto annunciato dal ministro della Cultura tedesco, Monika Gruetters. "Vogliamo contribuire alla comprensione e alla riconciliazione con i discendenti di coloro i cui tesori culturali sono stati rubati durante la colonizzazione", ha affermato il ministro in una nota. Il mese scorso la Fondazione del patrimonio culturale prussiano (Spk), che gestisce i musei di Berlino, aveva fatto sapere che il governo tedesco stava prendendo in considerazione la restituzione dei bronzi che furono saccheggiati durante l'era coloniale. Sul caso era intervenuto anche il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, secondo il quale "la questione della restituzione dei beni culturali fa parte del trattare onestamente la storia coloniale. È una questione di giustizia. Nel caso dei bronzi del Benin, stiamo lavorando con coloro che sono coinvolti in Nigeria e Germania per stabilire un quadro comune, in particolare nella cooperazione museale con il progettato Museo di arte dell'Africa occidentale a Benin City", ha aggiunto. I bronzi del Benin furono saccheggiati dal Regno del Benin - corrispondente al territorio dell'attuale Nigeria meridionale - durante l'era coloniale e da allora sono conservati presso il Museo etnologico della capitale tedesca. (Geb)