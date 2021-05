Business news: Ghana sconsiglia viaggi non essenziali nei Paesi ad alto tasso di contagio Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Ghana hanno messo in guardia contro i viaggi non essenziali nei Paesi considerati "hotspot" del Covid-19. In una nota il ministero della Salute ha invitato coloro che intendono recarsi in Paesi con alti tassi di contagio a posticipare o annullare i loro viaggi, menzionando in particolare l'Asia e l'America latina come alcune delle regioni con "tassi allarmanti di contagio". In base a quanto stabilito, le persone che arrivano da Paesi che hanno registrato un forte aumento dei casi si presentino per un altro test tre giorni dopo il loro arrivo. Le autorità del Ghana hanno avviato il mese scorso le operazioni di vaccinazione contro il Covid dopo aver ricevuto le prime 600 mila dosi di vaccino Oxford-AstraZeneca nell'ambito dell'iniziativa Covax. La campagna di vaccinazione è iniziata in 43 distretti, principalmente nel sud del Ghana, dove è stato registrato un numero elevato di casi di Covid-19. La priorità viene data agli operatori sanitari in prima linea, alle persone con condizioni di salute precarie e a quelle di età superiore ai 60 anni, mentre le donne incinte e i bambini non saranno vaccinati poiché le autorità affermano di non avere ancora dati sufficienti sui possibili effetti collaterali. Si prevede che circa 20 milioni di persone riceveranno la prima dose di vaccino in tutto il Paese entro la fine dell'anno. Le autorità ghanesi hanno anche approvato l'uso del vaccino russo Sputnik V. (Res)