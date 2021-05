Business news: allarme del Pam, il sud del Madagascar sull'orlo della carestia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità non dà tregua nel Madagascar del sud, spingendo centinaia di migliaia di persone sull'orlo della carestia. È l'allarme lanciato dal programma alimentare mondiale (Pam) che in un comunicato indica come, con i tassi di malnutrizione acuta che continuano a crescere, sia necessaria una azione urgente che risponda a questa crisi umanitaria in divenire. Molti distretti nel sud del paese sono nella morsa di una emergenza nutrizionale, con la malnutrizione globale acuta (Gam) nei bambini al di sotto dei cinque anni che è quasi raddoppiata negli ultimi quattro mesi, arrivando a un preoccupante 16,5 per cento, come indicato da una verifica recente condotta dal ministero della Salute. È Ambovombe il distretto maggiormente colpito, dove la Gam ha superato il 27 per cento, mettendo a rischio la vita di molti bambini. I bambini che soffrono di malnutrizione acuta hanno quattro volte maggiori probabilità di morire rispetto a bambini in salute. "L'entità della catastrofe è al di là di ogni immaginazione. Se non riportiamo indietro questa crisi, se non arriva cibo alle persone del sud del Madagascar, le famiglie soffriranno la fame e vite andranno perse", ha detto Amer Daoudi, direttore senior delle pperazioni del Pam che ha visitato oggi Sihanamaro, una delle aree più colpite, accompagnato da una delegazione di alto livello di ambasciatori e funzionari governativi. "Abbiamo visto scene strazianti di bambini gravemente malnutriti e famiglie alla fame. Abbiamo bisogno ora di finanziamenti e risorse per aiutare la popolazione del Madagascar", ha aggiunto. (Com)