Usa: sparatoria in un albergo nel Wisconsin, tre morti

- Almeno tre persone sono rimaste uccise al termine di una sparatoria consumata nell'hotel di un casinò nei pressi della città di Green Bay, nel Wisconsin (Usa). Secondo le ricostruzioni effettuate dalle autorità della Contea di Brown, un uomo è entrato nell'albergo alla ricerca di un dipendente, di sua conoscenza, che invece non era sul posto. Immediatamente dopo ha aperto il fuoco su altri lavoratori uccidendone due. intervenute sul posto, le forze di sicurezza hanno ucciso l'assalitore. Una terza persona, ferita in modo grave, è stata portata d'urgenza in ospedale. (Nys)