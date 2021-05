Business news: Cina, il Summit sul digitale attira oltre 300 miliardi di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso lunedì a Fuzhou, capitale della provincia del Fujian, nella Cina orientale, il quarto Summit sulla Cina digitale, con investimenti per 318,8 miliardi di yuan (circa 40,5 miliardi di euro) relativi a 523 progetti firmati durante l'evento. Durante l'evento, che si pone come piattaforma per gli scambi nella tecnologia digitale e nella cooperazione industriale, sono stati presentati progetti riguardanti i campi dell'intelligenza artificiale, del 5G, di internet industriale e della tecnologia blockchain. Durante il Summit imprese statali, tra cui China National Nuclear Industry and State Grid (Cnnig), hanno dimostrato le loro innovazioni nella trasformazione digitale. L'evento durato due giorni, tenuto sia online sia in presenza, è stato suddiviso in sette sezioni, tra cui il forum principale, una mostra, 20 forum secondari e un concorso per l'innovazione. L'esibizione connessa al Summit si chiuderà domani, 29 aprile, ed ha attirato 54 aziende tra cui i colosso della tecnologia cinese Huawei, Alibaba e Tencent, con 36 aziende statali che hanno esposto i loro prodotti e servizi. La mostra ha registrato oltre 120 mila visitatori a partire da lunedì. (Cip)