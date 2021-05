Business news: Cina, al via il Festival del commercio online di Shanghai per i prodotti industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha dato il via alla seconda edizione del Festival del commercio online per i prodotti industriali (China industrial products online trade festival), che si terrà fino al 30 giugno prossimo a Shanghai. Lo riporta il "Global Times". L'evento si pone l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale delle transazioni industriali e di pilotare l'uso dello yuan digitale, al fine di soddisfare la crescente domanda del mercato. Il festival, nello specifico, si concentra sulla trasformazione digitale per le imprese industriali, con l'obiettivo di raggiungere 20 miliardi di yuan (2,54 miliardi di euro) in transazioni di acquisto centralizzate attraverso il live streaming, in aumento del 65 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. In un giorno, il volume delle transazioni ha raggiunto i 500 milioni di yuan. L'evento ospiterà sezioni speciali per l'applicazione di valuta elettronica, robot industriali e comunicazione logistica. Tenuto per la prima volta nel 2020, l'edizione di quest'anno mira anche a migliorare la competitività di base di Shanghai e aumentare i vantaggi strategici digitali tramite il marketing B2b, collegando la doppia circolazione "nazionale e internazionale" con le industrie, promuovendo continuamente la transizione digitale, secondo le autorità municipali. L'evento è guidato dalla Commissione per l'economia e l'informatizzazione di Shanghai e co-organizzato dalla società Shanghai Industrial Internet e dal gruppo Lingang. (Cip)