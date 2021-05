Business news: Boeing registra perdite per il settimo trimestre consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitensi di aeromobili Boeing ha registrato perdite per il settimo trimestre consecutivo. Lo riporta il “Wall Street Journal”, secondo cui le vendite sono state pari a 15,2 miliardi di dollari nel primo trimestre di quest’anno, in calo del 10 per cento rispetto a un anno fa. Tuttavia, i vertici dell’azienda rimangono ottimisti per i prossimi tempi, puntando sul ripristino delle consegne dei modelli 737 Max e 787 Dreamliners e sulla ripresa del settore dell’aviazione civile a seguito alle vaccinazioni contro il Covid-19. Le prospettive, ha fatto sapere il direttore esecutivo David Calhoun, si basano anche su una ripresa delle relazioni con la Cina, che è il più importante cliente di Boeing e che deve ancora approvare il ritorno all’operatività del 737 Max. Senza ordini dalla Cina, ha aggiunto il dirigente, la produzione resterà “stabile”. (Nys)