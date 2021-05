Business news: Cina, Tik Tok aprirà un centro per la trasparenza in Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social media cinese TikTok istituirà un centro europeo per la trasparenza e la responsabilità in Irlanda, al fine di placare la preoccupazione dei regolatori e dell'opinione pubblica occidentale in merito alla gestione dei dati degli utenti della app. Lo ha annunciato l'azienda proprietaria di Tik Tok, ByteDance, tramite un comunicato. TikTok ha reso noto che "il centro consentirà a esperti esterni di ottenere informazioni su come viene utilizzata la tecnologia per mantenere la comunità al sicuro, come i suoi team moderano i contenuti e come funziona l'algoritmo". A causa delle restrizioni del Covid-19, "il centro sarà inizialmente operativo da giugno 2021 e il prossimo anno entrerà in piena attività in una struttura in Irlanda". L'annuncio è arrivato a seguito di una causa legale intentata dall'ex Commissario per i minori per l'Inghilterra, Anne Longfield, che ha accusato Tik Tok di raccogliere illegalmente le informazioni private di milioni di minori europei. Nel luglio 2020, TikTok ha inaugurato un centro simile negli Stati Uniti, dove gli esperti monitorano le operazioni quotidiane dell'app, incluse le modalità di approvazione dei contenuti caricati sulla sua piattaforma e di tutela sulla privacy. (Cip)