Business news: Iraq annuncia nuovi progetti per sviluppare giacimenti gas naturale

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq ha annunciato nuovi progetti per sviluppare i giacimenti locali di gas naturale, ribadendo che la priorità attuale del Paese è soddisfare il fabbisogno interno. Secondo il portavoce del ministero, Issam Jihad, tra i piani del governo figurano gli investimenti nel gas dei giacimenti di Akkaz e Mansuriya, dove sono stati siglati “contratti, accordi e memorandum” per sviluppare la produzione di gas associato a petrolio. Prossimamente saranno poste le basi per un nuovo progetto relativo al gas nei campi di Al Gharaf e Nassiriya, ha aggiunto Jihad, facendo riferimento a un accordo siglato con una compagnia cinese per investire in tutto il gas prodotto nel governatorato meridionale di Maysan. È stato inoltre raggiunto un accordo preliminare con la francese Total per investire nel giacimento di Al Artawi, che ha una capacità di un milione di piedi cubici standard al giorno. (Res)