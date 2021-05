Business news: Egitto, entrate turismo a 6 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto punta a entrate del turismo che vanno dai 6 miliardi a 7 miliardi di dollari per l'anno in corso 2021. Lo ha detto la vice ministra del Turismo, Ghada Shalabi, citata dal quotidiano egiziano di proprietà statale "Al Ahram". L'Egitto ha visto il turismo calare drasticamente di quasi il 70 per cento nel 2020 a causa delle sfide legate al coronavirus, inclusa la chiusura del traffico aereo. Vale la pena ricordare che l'industria del turismo rappresenta il 15 per cento circa del Prodotto interno lordo (Pil) del Paese. Alla fine di gennaio il ministro del Turismo, Khaled al Anani, ha dichiarato che circa 3,4 milioni di turisti hanno visitato l'Egitto nel 2020, rispetto ai 13,1 milioni del 2019. "L'Egitto prevede di avere circa il 60 per cento dei visitatori nel 2019 quest'anno", ha detto Shalabi. "L'Egitto prevede di attirare più di un milione di turisti russi durante il resto del 2021, in vista della ripresa dei voli diretti tra i due Paesi", ha aggiunto la vice ministra, senza tuttavia indicare una data per il ripristino dei collegamenti aerei che potrebbe avvenire dopo il mese sacro islamico del Ramadan, a metà maggio. (Cae)