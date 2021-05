Business news: Res4Africa presenta nuovo studio a sostegno della riforma energetica del Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Res4Africa, in collaborazione con Cesi SpA, ha pubblicato lo studio "Fostering Re within a Independent Network System scenario". il rapporto, presentato oggi nel corso di un webinar organizzato dalla Fondazione romana in collaborazione con Nedbank, si propone di presentare i casi studio internazionali più emblematici di riforma del settore energetico e integrazione rinnovabile al fine di supportare il processo decisionale attualmente in corso in Sudafrica. L'evento virtuale è stato moderato da Amith Singh, Head of Energy Finance di Nedbank, e ha visto la partecipazione di relatori di alto livello del settore internazionale delle energie rinnovabili, tra gli altri: Roberto Vigotti (segretario generale di Res4Africa Foundation), Segomoco Scheppers (Group Executive for Transmission at Eskom), Sbu Nthshalintshali (Manager Renewable Energy, City di eThekwini), Marcelo Castillo Agurto (Head of Business Development Infrastructure and Networks Division at Enel Group), Simone Pasquini (Area Manager Africa di Cesi SpA), Berardo Guzzi (Head of International Relations di Terna) e Caspar Herzberg (presidente per il Medio oriente e Nord Africa di Schneider Electric). (Com)