Business news: Kenya annuncia chiusura campi profughi di Dadaab e Kakuma entro il 30 giugno

- Il governo del Kenya ha formalmente comunicato all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) la chiusura dei campi profughi di Dadaab e Kakuma il prossimo 30 giugno. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno keniota, Fred Matiang'i, dopo aver incontrato a Nairobi l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Matiang'í ha affermato che un team di funzionari del governo del Kenya e dell'Unhcr seguirà rapidamente il processo che inizierà il 5 maggio e che prevede il rimpatrio volontario o il rilascio di permessi di lavoro o di soggiorno gratuiti per i rifugiati dalla Comunità dell'Africa orientale (Eac). Il mese scorso il governo di Nairobi aveva concesso all'Onu un ultimatum di due settimane per elaborare una tabella di marcia per la chiusura dei due campi che ospitano più di 400 mila rifugiati per lo più provenienti dalla Somalia, dal Sud Sudan e dalla Repubblica democratica del Congo (Rdc), tuttavia nelle scorse settimane l'Alta corte di Nairobi aveva sospeso la decisione del governo per una durata di 30 giorni, accogliendo così la denuncia legale presentata dal deputato di opposizione ed ex candidato alla presidenza Peter Gichira per chiedere la revoca della chiusura dei due campi. (Res)