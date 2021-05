Business news: Laos, Cina coopera a progetto di zona di sviluppo a basse emissioni inquinanti a Vientiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Laos collaboreranno per costruire una zona di sviluppo (Sdz) a basse emissioni di anidride carbonica nella capitale Vientiane, che "diventerà un progetto di riferimento per lo sviluppo sostenibile nell'ambito dell'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri)". Lo ha dichiarato il presidente della società cinese Yunnan Construction and Investment Holding (Ycih) che dirigerà i lavori della Sdz, Liu Hu. Come riporta il "Quotidiano del popolo", la zona di sviluppo di Vientiane è un'area di 11,5 chilometri quadrati a basse emissioni, rispettosa dell'ambiente del Laos e dei Paesi del Sud-est asiatico. Ricoprendo le funzioni di un parco industriale nella capitale laotiana, con un investimento totale previsto di oltre quattro miliardi di euro, il progetto è stato sviluppato congiuntamente dall'Ycih e dal governo municipale di Vientiane. Secondo Liu, la costruzione della Sdz, "rafforzerà il consenso tra Cina e Laos sul fronte del cambiamento climatico". La Sdz nel Laos "è una delle dieci zone dimostrative a basse emissioni di carbonio sviluppate dalla Cina nei Paesi in via di sviluppo", ha aggiunto Liu. Il governo cinese prevede anche di fornire alla Sdz lampioni solari, veicoli a nuova energia e apparecchiature di monitoraggio portatili. (Cip)