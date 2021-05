Business news: Cina, presentato un sistema di richiesta informazioni per i marchi dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Intellectual Property Administration (Nipa) cinese ha presentato un sistema di richiesta informazioni sulla registrazione per i marchi registrati nell'Unione europea. Il sistema, denominato Eutms, è il primo strumento di indagine ufficiale sui marchi internazionali in Cina ed è in grado di gestire 100 utenti attivi contemporaneamente. Lo ha dichiarato il capo del Dipartimento dei servizi pubblici dell'amministrazione, Wang Peizhang, nel corso di una conferenza stampa. Il pubblico potrà eseguire ricerche con parole chiave, come nome del marchio, numero di domanda e richiedente, per sfogliare e scaricare informazioni sui marchi europei. Il sistema è stato sviluppato a seguito di un accordo firmato il 25 settembre 2020 sullo scambio reciproco di informazioni sui marchi tra il Nipa e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo). "Alla fine di marzo, l'Euipo aveva offerto quasi due milioni di informazioni sui marchi alla Nipa e la Cina aveva condiviso più di 31 milioni di informazioni al database dell'Euipo", ha affermato Wang. (Cip)